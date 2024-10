Gli amaranto recuperano Bertoncini ma non avranno il tecnico in panchina

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 28 e 29 Ottobre 2019 ha fermato per una giornata il tecnico della Reggina Domenico Toscano per recidività in ammonizione (V infrazione)