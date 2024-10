Reggina-Potenza, De Francesco: ‘Ci è mancata la cattiveria…’

Alberto De Francesco, centrocampista della Reggina, è intervenuto in sala stampa nel post gara.

“Il primo tempo non è stato del tutto negativo, è mancata la cattiveria nel voler chiudere le azioni. E’ stata una partita giocata a viso aperto. Sicuramente a me piace giocare la palla indipendentemente dal ruolo in cui gioco. Non è dipeso da me il ritmo di gioco, nel secondo tempo abbiamo giocato con ritmi diversi.”