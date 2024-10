Reggina-Potenza, Fontana (dirigente Potenza): ‘In casa potevamo vincere, qui abbiamo dimostrato tanto…’

Il vice presidente del Potenza, sig. Fontana, è intervenuto in sala stampa nel post gara:

“Il bello del calcio è che ognuno ha le proprie opinioni. A Potenza noi abbiamo fatto una buona gara decisa dalle individualità. Questa vittoria in questo tempio del calcio, contro una corazzata come la Reggina, fa capire che il nostro campionato non è finito dopo la sconfitta della scorsa giornata. Obiettivi? Restare tra le grandi in questo campionato. Complimenti, doverosi, alla Reggina per l’ospitalità dimostrata.”