Reggina, a Potenza con qualche novità, ma le scelte non sono semplici

Non c’è spazio nè tantomeno il tempo di godersi il successo con il Siracusa che la stranezza di questo avvio di stagione ti costringe a scendere nuovamente in campo. La serie C ha giocato il suo turno infrasettimanale nella giornata di ieri, questa sera toccherà a Potenza e Reggina. Difficile ipotizzare l’undici che scenderà in campo, scontato che vi sia il riposo per qualcuno, mentre ad altri sarà chiesto il sacrificio e quindi di stringere i denti. Le soluzioni tra centrocampo ed attacco non mancano, questi i possibili undici:

Confente, Kirwan, Conson, Redolfi, Mastrippolito (Zivkov); Franchini, Petermann (Zibert), Marino; Ungaro, Tassi, Sandomenico. All: Cevoli