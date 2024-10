Reggina, Praticò: ‘Era giusto liberare De Francesco. Sul mercato…’

Tutto in una settimana. Per la Reggina ancora sette giorni utili per portare a termine trattative in corso d’opera, con le attenzioni rivolte alle operazioni in uscita e qualche movimento in entrata ancora da effettuare.

Nella giornata di ieri il presidente Mimmo Praticò ha accompagnato il giovane attaccante Andrea Bianchimano per completare il trasferimento al Perugia ed è stato raggiunto telefonicamente dai colleghi di Gazzetta del Sud: “Con la Paganese abbiamo vinto una partita fondamentale, ho visto una Reggina discreta che ha lottato per tutta la gara.

De Francesco aveva il desiderio di confrontarsi con una realtà importante, gli abbiamo dato il via libera perché era giusto così. Sul mercato fino al 31 gennaio faremo qualcosa, intanto gli ultimi arrivati è prematuro esprimere un giudizio completo, ma contro la Paganese mi hanno impressionato”.