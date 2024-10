Reggina, Praticò: “Ora la salvezza e pensiamo ad un futuro ambizioso”

Un comunicato carico di speranza e positività. La Reggina vede avvicinarsi l’ostacolo Lecce e, a pochi giorni dal match contro i salentini, il presidente del club, Mimmo Praticò, tramite una lettera aperta, ha voluto chiedere la vicinanza del pubblico in vista della partita contro l’attuale capolista del girone C di Serie C. Di seguito, il testo apparso su reggina1914.it:

Tifosi amaranto,

adesso è necessario dare continuità al momento positivo per raggiungere l’obiettivo e potersi dedicare alla programmazione della prossima stagione che vogliamo sia ricca di soddisfazioni per i nostri tifosi.

Il percorso del club, pur partendo da una categoria non consona alle tradizioni e alle legittime aspettative dei nostri sostenitori e tra mille difficoltà, procede, nel rispetto del calcio sostenibile ma anche con un’idea di crescita continua verso livelli via via più elevati e nel rispetto sacrale per la storia e la maglia amaranto.

Pensiamo a un futuro prossimo caratterizzato da un riavvicinamento tra la Reggina e i suoi tifosi e per questo stiamo già lavorando, ma il futuro passa dal presente e il presente domenica si chiama Lecce.

Il presente è una capolista che scenderà al “Granillo” mettendo in campo tutte le forze a sua disposizione per portare a casa un risultato che la avvicini al suo obiettivo, ma la stessa cosa faranno i calciatori amaranto spinti dal loro inimitabile pubblico di appassionati; un pubblico esigente – come è giusto che sia – ma anche capace di dire ‘presente’ quando il momento è decisivo e quando, come domenica prossima, sulla carta rovesciare il pronostico è difficile.

Tifosi amaranto,

accompagnateci verso l’obiettivo, da domenica fino alla fine, e tutti assieme disegniamo il futuro della nostra Reggina facendo tesoro degli errori del passato e lasciandoci alle spalle amarezze, dispiaceri, valutazioni personali e prese di posizione.

Guardare avanti assieme e tornare a sorridere assieme si può, ma prima ricordiamo ai nostri calciatori e agli avversari di cosa è capace il “Granillo”.

Grazie

Mimmo Praticò