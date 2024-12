Reggina, Praticò: ‘Stiamo preparando un dossier sui torti subìti’

Intervento a radio Febea del Dg Giuseppe Praticò della Reggina. Il primo passaggio sul rigore subìto e gli errori della squadra: “Possiamo tranquillamente sintetizzare l’arbitraggio dicendo che ci è stato dato un rigore contro inesistente. E’palese e quanfdo subisci una decisone così ti taglia le gambe, in questa stagione siamo stati penalizzati in altre occasioni con rigori non concessi.

Leggi anche

Ci siamo già fatti sentire e lo riferemo in settimana preparando un dossier con tutti i torti subìti, ma questo non può essere un alibi se vuoi vincere il campionato l’approccio deve essere diverso. In alcuni momenti della partita siamo mancati, a prescindere dalle tante assenze“.