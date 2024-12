Reggina: Trocini furioso con l’arbitro e poi il passaggio sul calciomercato

Amarezza che traspare dalle dichiarazioni del tecnico Trocini ai microfoni di radio Febea nell’analisi del match giocato e pareggiato dalla Reggina contro la Nissa. Ha parlato prima di una buona prestazione, salvo poi analizzare una serie di situazioni necessariamente da migliorare, puntando anche l’attenzione sull’episodio accaduto alla fine del primo tempo con quel rigore generosamente concesso dal direttore di gara ai padroni di casa:

L’episodio del rigore

“Sul rigore credo ci sia poco da commentare, una cosa mai vista. Una svista clamorosa, il portiere è andato sul pallone, l’attaccante ha tirato e la sfera è andata fuori. Ma oltre al rigore c’è stata anche una gestione complessiva poco convincente, si è diretto con due pesi e due misure, ma non voglio parlarne perchè mi innevrvosico. Purtrooppo abbiamo perso punti dalla prima, ma dobbiamo crederci sempre, non possiamo permetterci passi falsi e sarà importante recuperare qualcuno degli infortunati.

Il calciomercato

“Servono calciatori di categoria e chi li ha non li cede facilmente. Non è semplice trovare calciatori più forti di quelli che abbiamo, la società è attenta e vuole dare il massimo, ma ci vogliono anche le condizioni per operare. Ho dei giocatori forti, ma non è semplice rinforzare questa squadra”.