Serie D: Siracusa a valanga, Reggina solo un pari. Risultati e classifica

La Reggina non riesce ad andare oltre il pareggio sul campo della Nissa, mentre il Siracusa strapazza l’Akragas e allunga il passo in classifica. Torna a vincere la Scafatese in trasferta, ko interno della Vibonese, il secondo consecutivo.

I risultati della giornata

Favara – Scafatese 0-1

Pompei – Città di s. Agata 3-1

Locri – Ragusa 2-2

Nissa – Reggina 1-1

Paternò – Licata 1-0

Sambiase – Acireale 4-2

Sancataldese – Nuova Igea 2-1

Siracusa – Akragas 5-0

Vibonese – Enna 0-1

La classifica

Siracusa 32

Scafatese 29

Reggina 26

Vibonese 26

Sambiase 26

Paternò 22

Enna 19

Favara 18

Nissa 17

Locri 17

Nuova Igea 17

Sancataldese 16

Ragusa 14

Pompei 14

Città di S. Agata 14

Licata 12

Acireale 11

Akragas 7