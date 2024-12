Reggina, il Dg Praticò sul mercato: ‘Non prenderemo tanto per farlo’

Un altro passaggio dell’intervento del DG della Reggina Praticò riguarda il calciomercato: “La Reggina ha uno dei migliori organici del girone e di tutta la serie D. Ci sono state diverse defezioni, da Barillà a Porcino, poi Laaribi, Forciniti, Cham, ma chi è sceso in campo sicuramente aveva le potenzialità per vincere comunque le partite. L’approccio è stato molle in alcuni casi e contro un’ottima squadra come la Nissa.

Magari senza il rigore l’avremmo potuta spuntare, ma ripeto, non deve essere un alibi. Noi siamo la Reggina e puntiamo a vincere il campionato, siamo a meno sei, quindi testa bassa e pedalare. Rimane il rammarico per come i punti si stanno perdendo.

Il mercato? La società ha dato ampia disponibilità, anche se il mercato di gennaio è sempre più difficile rispetto a quello estivo. Servono elementi che realmente forniscano la possibilità di migliorare questo organico e il Dt Bonanno da sempre è molto attento a queste dinamiche. C’è troppa gente fuori, tutti quelli che avevano fornito un grande contributo fino al momento. I nomi dei singoli sono tutti importanti e non è facile individuare chi mandare via. Ba è stato squalificato, poi non ha trovato più spazio, ci sta.

La forza di un calciatore è quella di lavorare per riguadagnarselo, lui ha fatto questo, è tornato, il calciatore non si discute anche se attraversa un periodo un pò così. Con il Pompei e oggi non ha fatto grandi partite. Siamo vigili sul mercato e sulle opportunità, prendere per prendere ci teniamo i nostri, piuttosto dobbiamo acquisire la consapevolezza di essere forti e portare a casa le vittorie”.