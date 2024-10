Reggina, Praticò: ‘Vicenda rinnovi mi ha amareggiato. C’è chi mira a distruggerci’

Il punto della situazione, quello del presidente Mimmo Praticò, nell’intervista rilasciata al quotidiano Gazzetta del Sud. Questi alcuni passaggi che partono dalle difficoltà del sistema calcio, soprattutto per quello che riguarda la serie C: “Bisogna che la terza serie trovi una soluzione ai suoi problemi, altrimenti sarà dura sopravvivere. Tutti noi della serie C abbiamo votato per la presidenza di Gravina, saremmo felici se fosse eletto lui.

Calciomercato? Oggi abbiamo con noi Giuffrida, Armeno e Condemi, stiamo provvedendo a migliorare la squadra ma dobbiamo anche cedere ed al momento è tutto fermo.

Porcino e De Francesco avrebbero potuto firmare il rinnovo, nessuno gli avrebbe impedito una cessione futura per soddisfare i loro desideri, devo dire che questa vicenda mi ha amareggiato.

Chi opera sbaglia, ma c’è modo e modo per esercitare quello che è un diritto, devo dire che ricevo anche molti consensi, pur con innegabili errori commessi, ritengo che la società abbia fatto bene. Altri mirano solo a distruggerci, senza capire che così facendo si procura un danno enorme a tutto ciò che faticosamente si sta portando avanti. Sapevo di dover affrontare situazioni difficili e critiche, ma speravo di farlo in un clima diverso”.