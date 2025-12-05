Reggina: precisazioni sul giovane Gatto del DG Giuseppe Praticò

Altro passaggio dell’intervento del DG Praticò su radio Febea sul giovane Gatto e l’infortunio di Porcino:

“Gatto è un calciatore della Reggina a tutti gli effetti, mai messo fuori rosa nella maniera più assoluta. Dopo la partita con l’Atheltic Palermo ha avuto un disturbo e ha presentato un certificato medico. Ha già ricoperto quel ruolo nelle giovanili, prima di dire le cose bisognerebbe informarsi. Porcino? Purtroppo non prima di fine anno arriverà il suo recupero. Prendere qualcuno? Distratto e Fomete offrono ampie garanzie e quando sono stati chiamati in causa hanno risposto bene. Stesso dicasi per Lanzillotta e in quella corsia stiamo prendendo un altro Under per formare la coppia“.