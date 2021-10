Reggina: al Premio Granillo il presidente Gallo ribadisce la promessa fatta

Nel corso della terza edizione del "Premio Oreste Granillo", al tavolo tra gli altri anche il presidente della Reggina Luca Gallo. Il massimo dirigente ha fatto cenno a quelli che possono essere gli obiettivi della squadra senza però sbilanciarsi:

"Ho promesso che avremmo sudato in occasione di ogni partita. Proveremo a stare in alto, vediamo come andrà la stagione. Ci sono tante squadre attrezzate e quindi conviene fare un passo alla volta e poi alla fine tireremo le somme. Mi hanno fatto venire la saggezza, lo scorso anno parlavo di serie A e ad un certo punto stavamo per retrocedere. Crediamo di aver scelto un allenatore importante per un club altrettanto importante. Aglietti è un ottimo tecnico, lo pensano tutti e lo dice il suo curriculum. Se avessi cento vite, cento volte comprerei la Reggina".