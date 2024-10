Reggina, presentati tre volti nuovi. Di Livio squalificato dal Tribunale antidoping

Pomeriggio di presentazioni in casa Reggina. Simone Auriletto, Giuliano Laezza e Nicolas Di Filippo (tutti e 3 difensori) sono stati presentati presso il Salone delle Conferenze del Centro Sportivo Sant’Agata. “Non vedo l’ora di mettere a disposizione le mie caratteristiche per la squadra. Vogliamo regalare tante soddisfazioni ai tifosi, stiamo lavorando per questo dal primo giorno di ritiro e puntiamo a raggiungere grandi obiettivi”, le prime parole in amaranto del difensore Simone Auriletto.

“A Reggio sono venuto sempre da avversario ed ho sempre sognato di poter indossare questa maglia, lo stadio bellissimo, i tifosi ed il loro calore, infatti la trattativa si è chiusa immediatamente. In questa categoria conta fare punti e raggiungere il prima possibile la salvezza, poi speriamo di poterci divertire”, cosi si presenta il classe ’93 Nicolas Di Filippo, ex Melfi e Chieti.

Stessa età anche per il campano Giuliano Laezza, ex Melfi proprio come Di Filippo: “La Reggina è una società diversa dalle altre, è una piazza che può dare tanto umanamente e a livello calcistico. In difesa posso giocare sia al centro che sulla fascia destra. L’impatto con Reggio è stato importante, si respira calcio. In allenamento si lavora molto con la palla, e mister Maurizi cura molto i particolari”.

Stop intanto per il centrocampista amaranto Di Livio. Il giovane scuola Roma starà fermo fino al 23 ottobre 2017, La I Sezione del Tribunale nazionale antidoping lo ha squalificato infatti per cinque mesi. Di Livio, era risultato positivo per ‘Thc metabolita Dl’, a un controllo Nado Italia il 6 maggio scorso, dopo la partita del campionato di serie B, Vicenza-Ternana. Il giocatore era stato sospeso in via cautelare dalla I Sezione del Tribunale nazionale antidoping, che aveva accolto la richiesta della Procura antidoping. Successivamente Di Livio aveva rifiutato le controanalisi, chiedendo di essere ascoltato prima possibile.