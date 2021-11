Reggina: il presidente Luca Gallo parla della situazione economica del club

Lungo intervento del presidente Luca Gallo a Reggina TV e tantissimi gli argomenti toccati. Quello più atteso riguarda certamente la situazione economica del club, queste le sue dichiarazioni:

Le voci sullo stato economico della società

"Da quando ho preso la Reggina, non è mai accaduto che la squadra avesse dei punti di penalizzazione. Se si ricorda vinsi anche un ricorso su dei punti che riuscimmo a ridurre, cose che riguardavano la vecchia gestione. Io posso assicurare che questo non avverrà e non capisco perchè questo debba avvenire ora. Veramente sono incredulo anche sulla domanda che mi viene posta, ripeto, non capisco perchè. Per quale motivo devo cedere la società dopo aver investito milioni e milioni, tutti di tasca mia. Ho trovato tantissime cose da fare, dal centro sportivo allo stadio Granillo, sono stati ottenuti tantissimi risultati importanti. Di questi tempi lo scorso anno si diceva che non avrei riscattato il S. Agata, che non saremmo andati sul mercato, poi avete visto come è andata. Queste sono chiacchiere che prendono piede a discapito dei fatti, francamente non capisco. Gli stipendi non vengono regolarmente pagati? Questa è una "cazzata". Se non paghi gli stipendi prendi i punti di penalizzazione, non c'è modo di scappare. Portare avanti una squadra di serie B non è cosa semplice, se poi arrivi da un anno come quello vissuto nell'era del covid con gli stadi chiusi, tutto diventa più complicato. Le tasse sono state posticipate non annullate ed io ho pagato tutto. Per questo club mi sono dissanguato a livello personale. Trovate un presidente che spende i soldi per acquistare l'inno al costo di una Mercedes".