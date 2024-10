Reggina: oggi il presidente Luca Gallo compie 50 anni

La vittoria contro il Pescara un regalo in anticipo per il presidente della Reggina Luca Gallo. Il primo successo del massimo dirigente, esordiente nel campionato cadetto, che lui spera come tutti i tifosi, possa essere anche il primo di una lunga serie. “10 gennaio 2019, Roma. C’era attesa, tanta attesa. Attesa e curiosità. L’imprenditore romano Luca Gallo, proprietario della holding M&G, aveva da qualche tempo messo gli occhi sulla Reggina. E solo qualche giorno prima della firma ufficiale, aveva salvato la società dal possibile fallimento. E’ il giorno del passaggio delle quote dai Praticò all’imprenditore romano che diventa ufficialmente proprietario del club“.

Questo il passaggio su CityNow datato gennaio 2019 che annuncia ufficialmente l’arrivo di Luca Gallo alla guida della Reggina. Il resto della storia la si conosce con i tanti investimenti effettuati e tutte le operazioni che dal suo arrivo a Reggio Calabria hanno di fatto ridato vita ed ambizione al club, oltre ai grandi risultati sportivi già ottenuti.

Per i suoi 50 anni, i migliori auguri anche dalla redazione di CityNowSport.