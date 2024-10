Reggina, prevendita non ancora aperta. Ecco perchè

Siamo alle solite. I tifosi sui social, e non solo, giustamente protestano, perchè a due giorni dalla sfida contro la Vibonese non si hanno ancora notizie riguardo la vendita dei biglietti. I primi ad essere veramente arrabbiati sono proprio i dirigenti amaranto per una situazione che continua a riproporsi ogniqualvolta si giochi al Granillo.

Il problema, questa volta, riguarda l’impianto di illuminazione secondo quanto prescritto dalla Commissione di Vigilanza. I lavori, di competenza dell’amministrazione comunale, si stanno svolgendo oggi e fino a quando non verrà comunicata l’effettuazione e la loro conclusione, sperando di ottenere l’ok dagli organi competenti, la Reggina non potrà dare il via alla prevendita.

Le conseguenze sono scontate. Il concentramento in soli due giorni della vendita dei biglietti, visto l’alto numero di spettatori previsto, comporterà file e attese nei vari punti.

Intanto viene confermato l’orario che era stato stabilito per l’inizio dell’incontro fissato per le 17,30. Non ha prodotto effetti la richiesta di anticipo alle 15.

Leggi anche