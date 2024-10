Calcio – Reggina prima, in attesa del Potenza. Clamoroso a Vibo

Gli amaranto si impongono per 2-1 sul campo del Monopoli e conquistano la prima vittoria esterna stagionale con 22 punti in classifica e momentaneamente il primo posto in compagnia della Ternana. Clamoroso tonfo del Catania a Vibo, 5-0 il risultato finale. Il quadro delle prime partite giocate:

AZ Picerno – V. Francavilla 0-0

Viterbese – Rende 6-1

Avellino – Bari 2-2

Bisceglie – Ternana 0-1

Monopoli – Reggina 1-2

Sicula Lenzio – Rieti 1-2

Vibonese – Catania 5-0

Catanzaro – Potenza 17,30

Cavese – Casertana 17,30

Teramo – Paganese 17,30

CLASSIFICA

Reggina 22

Ternana 22

Potenza 20

Monopoli 19

Bari 18

Viterbese 17

Catanzaro 16

Paganese 15

Catania 15

Vibonese 14

Casertana 13

V. Francavilla 13

Cavese 11

Avellino 11

AZ Picerno 10

Teramo 9

Bisceglie 9

Sicula Leonzio 6

Rieti 2

Rende 2