Reggina, prima in chiaroscuro. De Francesco riacciuffa la Virtus Francavilla

Esordio in campionato opaco per la Reggina. Amaranto sotto nel primo tempo sul campo della Virtus Francavilla, De Francesco trova il gol dell’1a1.

Formazione di Toscano con un uomo in più per 20 minuti ma non basta a creare nitide occasioni nel finale. Reggina con poche idee e confuse, il pizzico di fortuna è servito per trovare la rete del pareggio.

FORMAZIONI INIZIALI

Toscano per la prima di campionato si affida al 3-5-2 congegnato sin dall’inizio del ritiro. Davanti a Guarna il trio Loiacono-Bertoncini-Rossi, sugli esterni Garufo e Rubin, preferito a Bresciani.

A centrocampo c’è De Francesco in cabina di regia, Bianchi e Sounas i due interni. Assente Doumbia in attacco, in attesa del Tanque Denis c’è Bellomo al fianco di Reginaldo.

Stesso schieramento per la Virtus Francavilla di Trocini, coppia d’attacco composta da Vasquez e Perez.

REGINALDO…E IL BUIO

La Reggina sembra partire con buon piglio, ma è un’illusione che dura pochi minuti. La prima occasione è per i padroni di casa, ottima la risposta di Guarna al 12′ sul diagonale di Perez. Sull’angolo seguente, Tiritiello da pochi passi non trova la deviazione vincente.

Tanto Reginaldo e poco altro, dalla confusione ‘sbuca’ Sounas e per poco la Reggina non trova il vantaggio. E’ quasi un rigore in movimento quello che il centrocampista amaranto, al minuto 26, spreca calciando a lato.

Rapido cambio di fronte, la Reggina mostra tutta la fragilità difensiva lasciando a Vasquez lo spazio per inserirsi e concludere, Guarna si oppone alzando sulla traversa.

INGENUITA’ AMARANTO

Tanti errori in fase di impostazione in casa amaranto, De Francesco soffre in cabina di regia ma fa vedere le cose migliori quando guadagna metri e campo.

Ingenuità difensiva fatale per la Reggina al minuto 36: Bovo si incunea in area, Bianchi lo atterra in modo evidente. Rigore indiscutibile, Vasquez dal dischetto non lascia scampo a Guarna.

Il gol subito sveglia la Reggina: al 42′ cross basso di Sounas dalla sinistra, Bianchi non trova l’appuntamento con la deviazione vincente. La prima frazione si chiude con la botta ravvicinata volante di Rubin su cross dalla destra, Costa sventa con un intervento prodigioso.

REAZIONE E FORTUNA

Il portiere della Virtus Francavilla dà…e toglie, la Reggina ringrazia e trova il pareggio. Iniziata la ripresa da una manciata di secondi, De Francesco prova il cross ma la traiettoria velenosa (con la vistosa complicità di Costa) si trasforma nel gol dell’1a1.

Il pareggio trovato in modo casuale non muta la sostanza che vede una Reggina in difficoltà particolarmente nella zona centrale: aggressività degli avversari e campo stretto non permettono agli amaranto di trovare ampiezza di gioco e fluidità di manovra.

Tra il 58′ e il 60′ botta e risposta da calcio di punizione: ci provano prima Vasquez e poi De Francesco, attenta la risposta dei due portieri.

Al 61′ primi cambi per la Reggina: Rolando prende il posto di Garufo, Corazza invece subentra ad un Bellomo spento. Sinistro dalla distanza di Rossi al 66′, palla che si perde sul fondo.

L’UOMO IN PIU’ NON BASTA

Pochi minuti e Toscano opera altre due sostituzioni, segno evidente d’insoddisfazione. Salandria e Paolucci prendono il posto di De Francesco (toccato duro) e Sounas. Virtus Francavilla in dieci al minuto 73: brutto fallo di Bovo (già ammonito), inevitabile il secondo giallo. Reggina che ha la ghiotta occasione di sfruttare l’uomo in più per 20 minuti.

Toscano si gioca tutti i cambi a disposizione, Bianchi lascia il campo a Bresciani. Reginaldo devia di testa una punizione di Salandria, palla a lato. In pieno recupero ci prova Bresciani su cross di Rolando dalla destra, conclusione alta.

Sono gli unici guizzi della Reggina nella ripresa, la superiorità numerica non ha cambiato la sostanza di una prova grigia e incolore.