Reggina, prima sconfitta stagionale. Menez decisivo… in negativo

Reggina-Spal 46 anni dopo. Il match tra due squadre con ambizioni importanti, quella ferrarese retrocessa dalla serie A e con l’obiettivo dichiarato che è quello di tornarci al più presto. Mister Toscano recupera alcune pedine importanti e manda in campo la formazione tipo, tante le assenze in casa dei biancoazzurri e l’ex Missiroli che parte dalla panchina.

Primo Tempo

Il primo tiro in porta è della Reggina, padrona del campo nei minuti iniziali. Al sesto conclusione dalla distanza di Denis su assist di Bellomo e facile la parata di Berisha. Qualche minuto più tardi Delprato da posizione ravvicinata colpisce un difensore con la palla che sembrava indirizzata verso la rete. Timide proteste per un possibile intervento di mano. Reggina in dieci dopo ventitre minuti con Menez che al termine di un’azione normalissima, protesta con qualche insulto nei confronti del segnalinee e viene espulso dal direttore di gara.

Ne approfitta praticamente subito la Spal. Con una giocata sulla sinistra, pallone in area di rigore ed il solissimo Castro di testa mette la palla in rete. Grande occasione per il pareggio arriva dai piedi di Bellomo. Punizione quasi perfetta e pallone destinato all’incrocio, vola Berisha e blocca. Un miracolo di Guarna a trenta secondi dalla fine del primo tempo, impedisce ad Esposito di raddoppiare. Tiro a tu per tu per l’attaccante e paratona dell’estremo difensore amaranto.

Secondo Tempo

Pronti, via e subito dentro Di Chiara per Liotti, Folorunsho per Bellomo e Rossi per Loiacono. Dopo due minuti della seconda frazione, clamoroso palo colpito da Denis che da posizione defilata, di collo esterno supera Berisha ma la sfera sbatte sul montante. Pochi spazi per la Reggina in inferiorità numerica ed allora ci prova Folorunsho dalla distanza, il tiro è preciso ma facilmente parato dal portiere della Spal.

Al sessantesimo Denis viene spinto in area da Tomovic. E’ calcio di rigore. Ancora un errore dal dischetto del centravanti, il secondo della stagione, para il portiere della Spal.

Ingresso in campo qualche attimo dopo dell’ex amaranto Simone Missiroli, immaginiamo per lui una emozione particolare. A venti minuti dalla fine, esordio stagionale per Rivas buttato nella mischia per tentare il tutto per tutto. Un’altra opportunità per la Reggina con la conclusione dalla distanza per Crisetig, la sua bordata ancora una volta parata da Berisha. In pieno recupero, rosso per l’autore del gol Castro per un brutto fallo su Rossi. Gli amaranto, nonostante l’inferiorità numerica dominano la seconda parte del match alla ricerca del pari contro una Spal che ha fatto vedere pochissimo per tutto il corso del match. Un pari che non arriva nonostante gli sforzi prodotti. Ancora una volta sono gli episodi a decidere.