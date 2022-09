Reggina: il primato è condiviso con il Brescia, ma i numeri dicono altro

La Reggina comanda, anzi, è padrona assoluta di un avvio di stagione esaltante, nonostante la testa della classifica sia condivisa con il Brescia. Lo certificano i numeri, perché i punti sono 15 come le rondinelle, il dettaglio, però, ci dice che dopo sei giornate di campionato, la squadra di Inzaghi ha il miglior attacco con 14 reti realizzate, la migliore difesa, solo 2 i gol subiti ed ha mandato 11 giocatori diversi sul tabellino dei marcatori. Fabbian il giocatore che ha inciso di più in B con 3 reti e 9 punti maturati. Spaventoso. Cinque vittorie in sei partite, quattro consecutive, la partenza migliore in assoluto in cadetteria, superiore pure alle due che hanno poi portato gli amaranto alla promozione. Si vince, si gioca, si domina l’avversario, ci sono momenti di spettacolo puro grazie alla qualità di tanti calciatori all’interno di questo organico ben miscelato tra calciatori esperti e giovani. Insomma, un inizio inaspettato ma bellissimo con una tifoseria totalmente rigenerata ed entusiasta che adesso, aspetta con ansia al Granillo il derby con il Cosenza, match che si giocherà dopo la trasferta di Modena quest'ultima programmata di seguito alla sosta. La nuova società, la scelta di Inzaghi, il percorso, gli obiettivi e le ambizioni, stanno riportando a Reggio Calabria quel clima di festa e partecipazione che non si vedeva dai tempi della serie A. Speriamo solo che tutto questo continui.