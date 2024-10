Reggina: due primati e due secondi posti… al momento

Avvio di stagione esaltante per la squadra di Mimmo Toscano

Tra le compagini indicate come favorite per la vittoria finale, c’è la Reggina che acquisisce sempre più credibilità e fiducia dagli addetti ai lavori con il trascorrere delle settimane. Dopo sette giornate di campionato la squadra è ancora imbattuta, l’unica del girone, quattro volte su quattro vincente al Granillo, al secondo posto della graduatoria generale e con un suo calciatore, Simone Corazza, al secondo posto della classifica dei cannonieri con cinque realizzazioni.

L’obiettivo primario in queste classifiche è quello di conquistare a fine campionato, il gradino più alto del podio ovviamente nella graduatoria principale, quella che consegna la promozione in serie B.

CLASSIFICA CANNONIERI

Castando (Casertana) 6 reti

Corazza (Reggina) 5 reti

Lodi (Catania) 5 reti

Perez (V. Francavilla) 4 reti

Mamadou (Viterbese) 4 reti

Antenucci (Bari) 4 reti

CLASSIFICA

Ternana 16

Reggina 15

Potenza 14

Catanzaro 13

Monopoli 13

Casertana 12

Catania 12

Paganese 11

Viterbese 11

Bari 11

V. Francavilla 9

Avellino 9

Vibonese 8

AZ Picerno 8

Bisceglie 8

Cavese 8

Teramo 5

Sicula Leonzio 5

Rieti 1

Rende 1

