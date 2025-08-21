La reunion della Reggina Primavera del 92. La storica finale scudetto e quel Granillo…

Un sogno svanito in un Granillo incredibilmente stracolmo di tifosi, con la Reggina Primavera che ha accarezzato il sogno di poter vincere uno storico scudetto, in quella finale giocata in due match e che alla fine ha visto prevalere i granata di Bobo Vieri. I protagonisti di quella impresa si riuscono insieme alla dirigenza e lo staff tecnico di allora:

La comunicazione

“A distanza di oltre 33 anni da quella storica Finale Scudetto Primavera del 28 giugno 1992 contro il Torino, insieme alla Dirigenza e allo Staff Tecnico di allora, ci ritroveremo a Reggio Calabria venerdì 22 p.v. per trascorrere insieme una serata all’insegna dell’Amicizia.

Per rievocare nelle nostre menti ricordi che ancora oggi, nonostante sia passato tanto tempo, rimangono indelebili e che ognuno di Noi, unitamente a tanti aneddoti, custodisce soprattutto nei nostri cuori come se il tempo si fosse fermato e mai trascorso.

Orgoglio non solo “Reggino” ma di tutta la Calabria quella squadra che con i suoi risultati (ricordiamo anche la semifinale di Coppa Italia con l’Empoli) ha fatto sognare tutti, facendo diventare il Settore Giovanile amaranto fiore all’occhiello di una società che sui giovani aveva puntato tutto con straordinaria organizzazione e programmazione impeccabile“.