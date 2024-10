Reggina Primavera: gli amaranto cadono nel derby con il Cosenza

La squadra di Ferraro dopo una buona partenza in campionato non riesce più a vincere

Sconfitta di misura per gli amaranto di mister Ferraro, che allo stadio ”Di Magro” di Montalto Uffugo cedono il passo al Cosenza. Al vantaggio iniziale rossoblu a firma Chisari, gli amaranto rispondono con Palumbo, prima di subire il sorpasso di Difatta. Di seguito, il tabellino della gara:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 8ª GIORNATA

COSENZA-REGGINA 2-1

Marcatori: 12′ Chisari (C), 17′ Palumbo (R), 38′ Difatta (C).

Cosenza: Iovino, Cimino, Belgiovine, Spingola, Elia, Sirimarco, Di Bartolo (77′ Gigliotti), Caizza, Arioli, Chisari (75′ Attanasio), Difatta (75′ Pedalino). A disposizione: Sibilano, Bordian, De Rogatis, Mammolito, Marino, Occhiuto, Maccari, Violante, Costanzo. Allenatore: Argentino Vilardi.

Reggina: Lagonigro, Nardo, Malara, Serra (77′ Polimeni), Magri (77′ Latella), Paura, Farcomeni (57′ Pagni), Zucco (57′ Passarelli), Palumbo, Perri, Attici (46′ Monteleone). A disposizione: Zampaglione, Maressa, Magliano, Saba, Romeo. Allenatore: Francesco Ferraro.

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina. Assistenti: Matteo Pressato di Latina e Domenico Russo di Torre Annunziata.

Note – Ammoniti: Elia (C), Arioli (C), Chisari (C), Serra (R), Magri (R), Perri (R). Espulsi: Pedalino (C), Palumbo (R). Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 1′ pt, 6′ st.