Reggina, ecco il primo undici di mister Drago

Tutto pronto per la sfida contro gli aretusei. Le scelte del tecnico per la conquista dei tre punti

Fine della curiosità. La prima di mister Drago sulla panchina della Reggina vedrà uno schieramento secondo quanto si era ipotizzato alla vigilia. Conferma del modulo e degli uomini per la sfida di questa sera contro il Siracusa. Unica novità inaspettata l’infortunio a Confente che costringe il tecnico alla sua sostituzione con Farroni. Tutti si aspettano certamente un approccio diverso dal solito visto che per tante volte si è parlato di difficoltà soprattutto nella prima frazione di gioco. Questo l’undici scelto dal tecnico per iniziare il match:

REGGINA 4-3-3: Farroni; Kirwan, Conson, Gasparetto, Procopio; Bellomo, Zibert, Franchini; Strambelli, Baclet, Sandomenico. All. Drago