Reggina, il probabile XI anti-Leonzio: menomale che è (quasi) finita

È davvero una fortuna che la salvezza sia stata raggiunta settimana scorsa. La formazione con cui la Reggina di Agenore Maurizi si presenterà sul terreno del rinnovato “Angelino Nobile” di Lentini, infatti, avrà tantissime defezioni, frutto di una serie di infortuni che, soprattutto nelle ultime settimane, hanno falcidiato la rosa a disposizione del trainer di Colleferro.

LE ULTIME – Oltre ai lungo degenti Castiglia e Garufi, le cui stagioni sono da tempo terminate, salteranno l’ultima uscita esterna anche Bianchimano, il cui infortunio muscolare ancora non è guarito, ma anche Sciamanna e Samb. L’ex Correggese ha rimediato una distrazione al legamento mediale collaterale, il senegalese un lieve problema muscolare.

PROBABILE FORMAZIONE – Come annunciato dallo stesso Maurizi in conferenza stampa, dovrebbero trovare spazio molte seconde scelte. Ad iniziare dalla porta, dove Licastro e Turrin si giocano il posto, con l’ottimo Cucchietti che, dopo una stagione da assoluto protagonista, starà per una volta a guardare i compagni. In difesa, verso la maglia da titolare Simone Auriletto, con Pasqualoni in panchina, al pari di Ferrani, con Laezza e Gatti a contendersi l’ultimo dei tre slot disponibili. A centrocampo tornerà Roberto Marino, ex della gara, che agirà ai lati di Provenzano, avanti nel ballottaggio a tre con La Camera e Mezavilla. A completamento del reparto mediano, a sorpresa, possibile chance per Condemi, comunque insidiato da Fortunato. Confermati, sulle fasce, Armeno ed Hadziosmanovic, scelte obbligate in attacco con Sparacello e Tulissi tandem offensivo.

REGGINA (3-5-2): Licastro; Auriletto, Ferrani, Gatti; Hadziosmanovic, Marino, Provenzano, Condemi, Armeno; Sparacello, Tulissi. ALLENATORE: Agenore Maurizi.

BALLOTTAGGI: Licastro-Turrin 55%-45%, Gatti-Laezza 55%-45%, Condemi-Fortunato 60%-40%, Provenzano 60%-Mezavilla 20%-La Camera 20%.

INDISPONIBILI: Castiglia (rottura legamento crociato, stagione finita), Garufi (rottura legamento crociato, stagione finita), Sciamanna (distrazione al legamento mediale collaterale, stagione finita), Bianchimano (distrazione al retto femorale, possibile rientro per la 38esima), Samb (noie muscolari, possibile rientro per la 38esima).

SQUALIFICATI: Nessuno.