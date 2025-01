Reggina: momento cruciale, allenamenti a porte chiuse

Altra settimana delicata per la Reggina che dovrà preparare la trasferta di Acireale. Un altro incontro che si giocherà in terra siciliana per poi ospitare al Granillo il Siracusa in quello che viene ritenuto il match dei match e che può davvero molto sul futuro della stagione.

Il programma degli allenamenti

“AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 29 gennaio al 1° febbraio: da mercoledì 29/01 a sabato 01/02: Centro Sportivo Sant’Agata a porte chiuse”.