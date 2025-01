Reggina: Trocini spera nel recupero di Grillo e pensa al sostituto di Laaribi. E poi De Felice

Riparte una nuova settimana, sarà quella che porterà alla seconda trasferta consecutiva della Reggina, ancora in terra siciliana. Se il match di Ragusa i protagonisti lo hanno definito una battaglia, non sarà da meno quello che gli amaranto andranno a giocare con l’Acireale. Ma oggi questa squadra ha grande consapevolezza e sembra aver raggiunto una maturità così ampia da poter gestire contesti anche complicati.

Ha lettura delle situazioni e quindi la capacità di mostrare la propria superiorità tecnica quando serve colpire e il lato operaio quando c’è da soffrire e difendere. Per il match di domenica non ci sarà Laaribi squalificato e per la sua sostituzione mister Trocini dovrebbe riproporre tra i titolari e dopo tanto tempo Ciccio Salandria.

Il tecnico aspetta notizie dall’infermeria dove stazionano ormai stabilmente Ingegneri e Rosseti (situazione ai limiti del paradossale), mentre potrebbe tornare in gruppo il giovane Forciniti. L’attesa maggiore riguarda Grillo, calciatore che per caratteristiche uniche, è riuscito a dare equilibrio tattico alla squadra e tanta qualità. Non si forzeranno i tempi ma se arriva l’ok dallo staff medico, l’allenatore non ci penserà due volte a buttarlo nella mischia.

Intanto nella mattinata di oggi è arrivata la firma dell’attaccante De Felice. Sarà una nuova soluzione per Trocini che può contare su un elemento capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo.