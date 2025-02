Reggina: il programma degli allenamenti. Trocini blinda la squadra

Il tecnico è alla ricerca di soluzioni per la sostituzione degli indisponibili

Solo un giorno a disposizione dei tifosi, quello di oggi che apre la settimana di allenamenti della Reggina, in preparazione all’attesissima sfida di domenica contro il Siracusa. Poi saranno sempre porte chiuso con il tecnico Trocini alla ricerca di soluzioni per la sostituzione del capitano Barillà, squalificato, e le probabili indisponibilità di Giuliodori e Grillo. Attesa per Cham e Renelus.

AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti dal 4 all’8 febbraio al Centro Sportivo Sant’Agata:

martedì 4 febbraio ore 15 a porte aperte

da mercoledì 5 a sabato 8 a porte chiuse