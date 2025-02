Reggina: situazione infortuni e possibilità di recupero

Il capitano Nino Barillà sicuro assente per squalifica

Una vittoria pesante quella ottenuta dalla Reggina con l’Acireale, pesantissime le conseguenze. La giornata precedente alla grande sfida con il Siracusa, in programma domenica 9 febbraio al Granillo, gli amaranto dopo aver mantenuto lo stesso distacco e vinto in maniera schiacciante un’altra partita, si ritrovano con un organico falcidiato dagli infortuni e quel cartellino che tutti speravano non arrivasse e che ha colpito il capitano Barillà, certamente squalificato.

Poi quella sequenza impressionante di infortuni che lascia parecchia apprensione tra i tifosi e non lascia indifferente il tecnico. Rispetto a quanto accaduto all’interno del rettangolo di gioco, possiamo dire con certezza che Girasole è assolutamente arruolabile, Renelus ha subìto un colpo e si spera possa tornare disponibile, rimane un punto interrogativo su Cham, mentre ad oggi, appaiono difficilmente recuperabili Giuliodori e Grillo. Forciniti ancora out.