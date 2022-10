Reggina: il programma delle gare delle squadre giovanili amaranto

Tornano in campo nel week-end le selezioni nazionali giovanili amaranto, impegnate nei rispettivi campionati tra sabato e domenica. Si parte domani, con la Primavera di mister Ferraro che ospiterà lo Spezia e cercherà di riscattare la sconfitta subita a Viterbo. L'indomani, al Sant'Agata arriveranno le squadre U15 e U16 della Roma, in campo contro le formazioni di mister Misiti e mister Riso. Trasferta in terra campana per l'Under 17 di mister Zito, di scena a Salerno contro la Salernitana. Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 7ª GIORNATA DI ANDATA

Reggina-Spezia, sabato 29 ottobre 2022, ore 11:00 - C.S. Sant'Agata | Reggio Calabria (RC)

UNDER 17 GIRONE D, 8ª GIORNATA DI ANDATA

Salernitana-Reggina, domenica 30 ottobre 2022, ore 10:30 - C.S. ''Vincenzo Volpe'' | Salerno (SA)

UNDER 16 GIRONE D, 5ª GIORNATA DI ANDATA

Reggina-Roma, domenica 30 ottobre 2022, ore 11:15 - C.S. Sant'Agata | Reggio Calabria (RC)

UNDER 15 GIRONE D, 5ª GIORNATA DI ANDATA

Reggina-Roma, domenica 30 ottobre 2022, ore 9:30 - C.S. Sant'Agata | Reggio Calabria (RC)