Reggina – Il programma delle squadre giovanili amaranto

In campo la Berretti, avvio di stagione per l'Under 15 Regionale

Trasferta in terra campana per la Berretti di mister Assumma, alla ricerca della prima vittoria in questo torneo. Alle ore 15:30 presso lo Stadio Pinto Arigò e compagni proveranno l’assalto ai tre punti.

Turno di riposo per Under 17 e Under 15, che si ritroveranno nella giornata di lunedì per preparare la trasferta di Bari di settimana prossima. Parte la stagione dell’Under 15 regionale, impegnata domani alle ore 10:30 sul campo 3 del Centro Sportivo Sant’Agata contro la S.E.L.E.S. Ecco il programma completo:

BERRETTI GIRONE F, 3^ GIORNATA: Casertana-REGGINA (sabato 5 ottobre, ore 15:30, stadio Alberto Pinto (CE);

UNDER 15 REGIONALE GIRONE D, 1^ GIORNATA: REGGINA-S.E.L.E.S. (domenica 6 ottobre, ore 10:30, Centro Sportivo Sant’Agata campo 3 (RC).