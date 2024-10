La Reggina vince e rinnova: prolungamento di contratto per quattro calciatori

E’ un momento di grande entusiasmo in casa Reggina, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta in maniera netta contro il Pescara. E’ sembrato quasi di assistere ad una sorta di prolungamento dello scorso campionato per come la squadra si è espressa e per la disinvoltura con la quale ha affrontato queste prime due giornate in cadetteria.

Ed a proposito di prolungamenti, ci sono stati ben quattro rinnovi di contratto, così come conferma anche il quotidiano Gazzetta del Sud, alcuni dei quali attesi, altri inaspettati. Su Gasparetto e sulla scelta di puntare su di lui piuttosto che Bertoncini, si era già detto. Il calciatore in punta di piedi ha iniziato da titolare il nuovo campionato con due prestazioni più che buone.

Ha da poco compiuto 39 anni, ma lo spirito è quello di un ragazzino e non solo. Corre come un matto, fa reparto da solo, ha sfiorato il gol in almeno due circostanze. German Denis ha totalmente incarnato l’idea del tecnico Toscano ed è per questo che la società ha deciso di ribadire ulteriormente la propria fiducia verso un calciatore straordinario. Resterà in amaranto fino al 2022. Altri due rinnovi meno scontati sono quelli dell’estremo difensore Guarna e dell’ex capitano Ciccio De Rose, quest’ultimo cercato da mezza serie C nella scorsa estate, ma per il quale Toscano ha fermamente voluto la conferma.