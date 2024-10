Reggina, prove di riavvicinamento tra i soci? Può essere, ma servono rinforzi

Dopo il botta e risposta a suon di comunicati tra la maggioranza ed un esponente della minoranza, quest’ultimo comunque sostenuto dal resto del gruppo, ci si aspettava un’assemblea dei soci dai toni elevati ed accesi. Niente di tutto questo, tranne qualche scambio di battute, poi l’approvazione dell’ultimo bilancio ed un importo stabilito per la ricapitalizzazione decisamente inferiore rispetto a quello inizialmente proposto dalla P&P.

Si proseguirà navigando a vista, con le difficoltà che continueranno ad esserci, ma forse con la novità che potrà essere rappresentata da alcuni nuovi incarichi all’interno del gruppo dirigenziale. Tentativi di riavvicinamento tra le parti che, comunque, oggi non risolvono la questione principale, quella della liquidità necessaria ad affrontare serenamente la stagione e tentare un minimo di programmazione futura.

Per quest’ultimo aspetto diventa indispensabile l’intervento di forze esterne che, però, in questo momento non pare vi siano.

Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, con la speranza che una volta per tutte si riescano a mettere da parte polemiche, incomprensioni e malumori. Questa volta si che sarebbe opportuno un comunicato riepilogativo rispetto a quanto accaduto ieri, dopo giornate roventi, magari firmato in maniera congiunta da maggioranza e minoranza.