Reggina, puoi credere nell’impresa a Foggia. Zeman: “Onoreremo la maglia”

di Pasquale Romano – Adesso si. A differenza di un paio di settimane fa, la Reggina vista in campo nelle 3 partite decisive e che ha conquistato il bottino pieno, può credere di tornare da Foggia con un risultato positivo. Pronostico che non può che essere sfavorevole in casa della prima in classifica, gambe che rischiano di tremare. La squadra amaranto infatti si troverà davanti un palcoscenico da serie B, se non da serie A: sarà uno Zaccheria strapieno a guidare i pugliesi verso la promozione tra i cadetti.

“E’comprensibile che si pensi ad una Reggina sconfitta a Foggia, anche perché loro sono forti e puntano a tornare in serie B. Noi ci stiamo preparando come facciamo sempre, sappiamo di dover affrontare la squadra più forte del campionato, ma nulla è scontato, faremo la nostra prestazione, onoreremo la maglia e possibilmente puntiamo a fare risultato“, ha assicurato Zeman in conferenza stampa. Gli ultimi risultati hanno dato sicurezza ed entusiasmo, volate via paura e tensione ma c’è una salvezza diretta ancora da conquistare.

Reggina che per atteggiamento e determinazione, nelle ultime 4 gare, sembra ricalcare quella vista a inizio stagione, improvvisamente ‘sparita’ dopo la trasferta di Caserta. Il tecnico amaranto spiega i motivi di un rendimento altalenante: “Ho sempre detto che la preparazione atletica è fondamentale, quello che non si è potuto fare all’andata visto che tutti sono arrivati tardi, lo si è fatto in questo girone di ritorno. Io sono risultato spesso antipatico quando parlavo di atteggiamenti poco consoni e scarsa umiltà, sapevo che questa squadra poteva dare di più lavorando con la testa e con i giusti comportamenti”.

Una montagna rossonera da scalare, per la forza dell’avversario e le assenze importanti. Amaranto di scena a Foggia senza due pedine fondamentali, Coralli e Porcino, il primo infortunato e il secondo squalificato. Nel 5-3-2 scelto per contrastare i pugliesi, i dubbi principali sono legati alla sostituzione dei titolari assenti. Leonetti favorito per affiancare Bianchimano, mentre a sinistra manca un interprete di ruolo: possibile lo spostamento di Cane con Maesano impiegato sulla corsia di destra.



PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (5-3-2): Sala; Maesano, Gianola, De Vito, Kosnic, Cane; Bangu (Knudsen), Botta, De Francesco; Bianchimano, Leonetti. All. Zeman