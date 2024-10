Reggina, quante pretendenti per Sciamanna. Adesso anche il Bari

Cinque giorni ancora per chiudere in maniera definitiva la prima sessione di calciomercato. La Reggina dovrebbe completarsi con almeno due operazioni, una certa che è quella di Sandomenico, il resto saranno le eventuali opportunità che si andranno a creare a stabilire se per Cevoli ci sarà la possibilità di un altro rinforzo.

Intanto si fa sempre più probabile il divorzio da Jacopo Sciamanna di fatto in uscita e con diverse pretendenti che stanno bussando alla porta del suo procuratore. In Campania Paganese, Cavese e Juve Stabia hanno mostrato particolare interesse, ma secondo quanto si apprende da TuttoC.com nelle ultime ore si è fatto sotto il Bari di Aurelio De Laurentiis che addirittura potrebbe essere in vantaggio.

Comunque vada e salvo sorprese, per l’attaccante laziale l’avventura in amaranto è al capolinea.