Reggina: Barranco e Rajkovic insieme. Possibile secondo Pergolizzi, ma…

Ampia disponibilità di scelta nel reparto offensivo. Ragusa non al top

Come accade ogni settimana alla vigilia dei match da giocare la domenica, con il tecnico Pergolizzi in conferenza stampa ci si sofferma anche su altri aspetti oltre che nel presentare l’avversario di turno. Tra le tematiche toccate, quella riguardante il reparto offensivo e la possibilità di vedere sin dal primo minuto la coppia d’attacco Barranco-Rajkovic. Questa la risposta del tecnico: “Tutto dipende sempre dall’atteggiamento. Barranco e Rajkovic insieme? Se i giocatori hanno le giuste letture tutto è possibile, con equilibrio e al momento giusto. Perchè non conta il numero degli attaccanti ma la disponibilità al sacrificio degli stessi”.

E qualche novità potrebbe registrarsi in occasione della partita con il Ragusa, visto che ancora, e scusate il gioco di parole, Antonino Ragusa non ha pienamente recuperato. Sta benino ha detto il tecnico, non bene.