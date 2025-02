Reggina, Ragusa: ‘Questa sconfitta non spegne il nostro entusiasmo’

L’analisi di Antonino Ragusa dopo la dura sconfitta contro la capolista: “Il Siracusa è riuscito a chiudere bene gli spazi e sulle corsie esterne è arrivata qualche palla in meno rispetto al solito, con la conseguenza che poche volte siamo riusciti a creare la superiorità numerica.

A prescindere da questa partita abbiamo ancora un cammino lungo davanti per raggiungere l’obiettivo. Questa sconfitta non spegnerà il nostro entusiasmo, a maggio vedremo. Barillà è un giocatore molto importante per noi, anche se chi ha giocato al suo posto ha dato l’anima. Bisogna dire che il Siracusa era ben messo in campo, vanno a loro riconosciuti i meriti.

Il calo nel secondo tempo non credo sia dovuto a una condizione fisica o atletica, ma inconsciamente dopo il vantaggio abbiamo abbassato il nostro baricentro, sbagliando. Poi si creano situazioni come punizioni e calci d’angolo che se pressi alto le eviti e invece sono state concesse agli avversari queste opportunità. I loro gol sono arrivati proprio così”.