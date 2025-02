Reggina, Ballarino: ‘Non dipende più da noi. Il capitano Barillà…’

Nel dopo partita, oltre mister Trocini e Ragusa, si è presentato in sala stampa anche il patron Ballarino: “Oggi abbiamo visto una grande partita, non di quarta serie. Una mezz’ora fatta da noi senza che il Siracusa vedesse la palla, poi un gol annullato che non so se il fuorigioco era vero. Loro hanno segnato non su azione.

Sono andato negli spogliatoi a fine partita a dire ai ragazzi “boia chi molla” e qui non vuole mollare nessuno. La squadra che ho visto oggi può vincere ancora il campionato. Non dipende solo da noi? E che ci siamo a fare? Se loro mollano noi ci dobbiamo essere.

Barillà? In una assenza non c’è mai una controprova. Sicuramente Barillà è il nostro leader, il nostro capitano, uno di quelli che al momento giusto sa dare la giocata particolare, ma la squadra che è scesa in campo ha fatto cose importanti. Fino al 95° potevamo pareggiarla due volte, siamo stati sfortunati, pur dicendo bravi al Siracusa”.