Reggina, Ballarino: ‘Ai tifosi abbiamo fatto una promessa’

Il patron Ballarino ai microfoni di radio Febea: “Ringrazio la risposta che ha dato Reggio Calabria alla partita di oggi. Ringrazio gli ultras per come ci hanno incitato per tutto l’anno e fino alla fine anche oggi, abbiamo fatto una promessa, non molleremo. Ho visto una Reggina nel primo tempo imperiosa e quelli siamo noi, poi è chiaro che quel ritmo infernale non poteva essere mantenuto, loro non sono mai usciti dalla loro area, dovevamo fare qualche gol in più.

Nella seconda parte il Siracusa ha saltato il nostro centrocampo puntando sui loro attaccanti, poi in quelle occasioni nel finale meritavamo il gol e il pareggio sarebbe stato più giusto. Noi ci crediamo, continueremo a lottare, alla prossima. Non dipende solo da noi”.