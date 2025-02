Reggina, Trocini: ‘Una bella mazzata. Niente alibi ma assenze pesanti’

Cade la Reggina dopo sedici giornate di imbattibilità. Purtroppo perde nella giornata più importante e nello scontro diretto contro il Siracusa, nonostante l’illusione di un primo tempo ben giocato e il vantaggio realizzato da Girasole. Nella seconda parte la capolista ha dimostrato tutta la sua forza pareggiando prima e ribaltando dopo. Mister Trocini a radio Febea: “Che peccato, sono stati fatti cinquanta minuti per come dovevano essere fatti, grande dispendio. Barillà ti consente di salire, ripulisce ogni palla, ha esperienza, qualità, assenza pesante.

Diciamo che il Siracusa è arrivato al meglio delle proprie forze a questo confronto, noi comunque stavamo bene dal punto di vista psicologico. Non voglio trovare scuse ma la presenza di Barillà e Grillo ci avrebbe consentito di avere ancora forza sui cambi. Il Siracusa è forte, ma il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Porcino è stato ammonigto e faceva fatica, Salandria non aveva grande minutaggio e il gol preso poi è stata una mazzata. Non siamo stati bravi e in grado di riproporci. Il Siracusa ha grandi qualità nel reparto offensivo, poi quando ti gira tutto bene. Sush non aveva mai segnato una doppietta. Per noi è dolorosissima, ma dobbiamo ripartire, non c’è altro da fare se non crederci fino alla fine. Questa è una bella mazzata, dobbiamo essere bravi a reagire”.