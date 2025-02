Siracusa, Ricci: ‘Reggina più attrezzata, noi solidi. Speriamo di andare entrambe in C’

L’illusione di un primo tempo ben giocato e con il gol del vantaggio realizzato da Girasole e un secondo in cui il Siracusa è salito in cattedra trovando prima il pari e poi la rete della vittoria. Parla il presidente Ricci a radio Febea: “La Reggina ci ha messo sotto nei primi quindici, venti minuti, poi siamo venuti fuori alla distanza, certamente abbiamo affrontato una delle squadre più forti.

Il nostro gruppo è solido, mi piace sottolineare la prestazione con gol di Sush, speriamo che entrambe le squadre possano andare in serie C. Io continuo a pensare che la Reggina sia la squadra più attrezzata, oggi le mancava il giocatore più forte, Barillà, mancano ancora tante partite e noi non dobbiamo perdere la concentrazione.

Il Granillo è uno spettacolo, si respira calcio vero”.