Calcio Giovanile: la Reggina Under 19 in finale. La Curva Sud invita i tifosi al S. Agata

"In campo ci sono ragazzi che inseguono un sogno, che hanno onorato questo campionato ma soprattutto la maglia della Reggina"

Sabato 2 maggio presso il centro sportivo S. Agata si giocherà la finale play off tra la Reggina Under 19 e il Martina Franca. Un appuntamento importante per il settore giovanile amaranto e quindi prezioso potrebbe risultare il sostegno del pubblico A tale proposito anche i tifosi della Curva Sud si stanno mobilitando invitando il popolo reggino ad invadere il centro sportivo: “Per amore di Reggio. Sabato alle ore 16 presso il centro sportivo S. Agata. I ragazzi dell’Under 19 hanno bisogno del sostegno di tutti. La Curva Sud invita la tifoseria reggina a essere presente in massa sostenendo la squadra con voce e calore. La nostra spinta può essere determinante per questa finale.

In campo ci sono ragazzi che inseguono un sogno, che hanno onorato questo campionato ma soprattutto la maglia della Reggina fino all’ultima battaglia. Non mancare, vieni anche tu a soostenere la Reggina Under 19. I ragazzi hanno bisogno di noi. Con voi fino all’ultima battaglia. Andiamo a vincere”.