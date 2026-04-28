Reggio, frate accusato di abusi su minore: ‘Caramella Buona’ parte civile nel processo

Si è celebrata a Reggio Calabria l’udienza preliminare del processo a carico di un frate accusato di abusi nei confronti di un minore.

Il gup ha ammesso la costituzione di parte civile sia della parte offesa che dell’associazione la Caramella Buona, entrambe assistite dall’avvocata Sara Polito. L’associazione, impegnata dal 1997 nella tutela dei minori, nonostante la richiesta di esclusione dal processo avanzata dalla difesa dell’imputato, è stata ammessa parte civile.



“Si tratta – spiega la legale in una nota – di un passaggio significativo in un procedimento particolarmente delicato, che richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di garantire la massima tutela ai minori”.

“Nel corso della stessa udienza – aggiunge l’avvocata Polito – la difesa ha richiesto di procedere con rito abbreviato condizionato all’audizione della persona offesa.

Il giudice si è riservato sulla richiesta, rinviando all’udienza del 9 giugno la decisione sull’eventuale accoglimento o sulla prosecuzione del processo nelle forme del dibattimento.

Da quasi trent’anni siamo impegnati nel contrasto alla pedofilia: oggi, più che mai, siamo presenti anche a Reggio Calabria per contribuire a ristabilire verità e giustizia, sempre dalla parte delle vittime”.

“Il giovane che ha denunciato era oggi presente in aula – commenta la Vicepresidente Anna Maria Pilozzi – al contrario dell’imputato che non si è presentato. Affiancare le vittime e aiutare a ottenere verità e giustizia è da sempre la missione de La Caramella Buona, anche in questo caso lavoreremo affinché ciò accada”.