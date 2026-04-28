Reggio, Officina dell’Arte chiude la sua stagione con Roberto Lipari e Antonio Grosso

Il comico e attore Roberto Lipari protagonista con il live “L'ultimo spettacolo”, Il 16 maggio sarà invece la volta di “Minchia signor tenente”, scritto e interpretato da Antonio Grosso

Il Teatro “Francesco Cilea” si prepara a vivere due serate di grande richiamo grazie alla programmazione dell’Officina dell’Arte guidata dal direttore artistico Peppe Piromalli. Due appuntamenti diversi per linguaggio e intensità, ma accomunati dalla capacità di parlare al pubblico contemporaneo con ironia, impegno e profondità.

Il primo evento, in calendario il 6 maggio, vedrà protagonista il comico e attore Roberto Lipari con il live “L’ultimo spettacolo”. Con il suo stile diretto e intelligente, Lipari porta in scena una riflessione ironica sul presente, tra contraddizioni sociali, paradossi quotidiani e il bisogno di autenticità. Uno spettacolo che alterna risate e momenti più intensi, confermando la cifra di un artista capace di intercettare il sentire del pubblico.

Il 16 maggio sarà invece la volta di “Minchia signor tenente”, scritto e interpretato da Antonio Grosso. Sul palco prende vita una storia intensa, che mescola comicità e memoria, affrontando con sensibilità temi legati alla giustizia, al coraggio e alla storia italiana recente. Uno spettacolo che ha già conquistato pubblico e critica, grazie a una narrazione coinvolgente e a una forte componente emotiva.

A sottolineare il valore della proposta culturale è lo stesso Piromalli, che commenta con entusiasmo: “Portare sul palco due spettacoli così diversi ma ugualmente potenti significa offrire al pubblico non solo intrattenimento, ma anche occasioni di riflessione. Il teatro deve far ridere, emozionare e, soprattutto, lasciare qualcosa dentro. E queste due serate lo faranno sicuramente”.

Due appuntamenti da segnare in agenda, dunque, che confermano il ruolo dell’Officina dell’Arte come punto di riferimento per la scena teatrale del territorio, capace di coniugare qualità artistica e partecipazione del pubblico.