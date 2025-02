Reggina ko al Granillo, il Siracusa allunga a più sei

Non basta un bel primo tempo alla Reggina ed il vantaggio realizzato con la solita incursione di Girasole per avere la meglio sulla capolista. Davanti ad un Granillo pieno e festante, la squadra parte a razzo e schiaccia il Siracusa gestendo molto bene la prima parte di gara e chiudendolo in vantaggio. L’esatto contrario rispetto a quello che succede nella seconda parte quando sale in cattedra il Siracusa che trova prima il pari e poi la rete del vantaggio grazie a una doppietta di Sush. Ci provano gli amaranto nel finale ma arriva solo in pieno recupero una sforbiciata di Cham parata dal portiere. Il Siracusa vince ancora contro la Reggina e porta il vantaggio a più sei.

Primo tempo

Per la supersfida con il Siracusa, mister Trocini recupera tre giocatori tutti importanti ma deve rinunciare a Barillà per squalifica e Grillo bloccato da un problema muscolare. Schiera Lagonigro tra i pali, davanti a lui Giuliodori, Girasole, Adejo e Cham, in mezzo Salandria, Laaribi e Porcino, davanti Ragusa, Renelus e Barranco.

Al terzo minuto su battuta d’angolo, grande stacco di testa di Cham e straordinaria risposta di Iovino, prima grande occasione per la Reggina. Un minuto più tardi palla messa in mezzo da Ragusa, tocco di Barranco e palla in rete, ma per l’assistente è fuorigioco forse per un tocco finale di Renelus.

Altra giocata al diciannovesimo. Sulla destra Ragusa lanciato da Porcino, conclude in maniera fiacca e lontano dallo specchio della porta. Reggina arrembante nei primi quindici minuti. Altra incredibile occasione per gli amaranto con una mezza forbice di Ragusa che mette in mezzo per Barranco, l’attaccante non ci arriva per poco a porta vuota. Prima occasione anche per il Siracusa con Palermo ben piazzato in area, conclusione respinta benissimo Lagonigro. Al trentaseiesimo esplode il Granillo. Calcio di punizione battuto da Laaribi, solita incursione di Girasole che stacca e supera tutti, palla in rete, 1-0.

Al quarantacinquesimo Ragusa regala un pallone ai limite dell’area agli avversari e poi è costretto a commettere fallo. Per fortuna sulla punizione non succede nulla, finisce il primo tempo, 1-0.

Secondo tempo

Dopo un minuto Di Grazia si presenta in area, supera Girasole ma non riesce a concludere. Parte forte il Siracusa e con Russotto ci riprova, para Lagonigro. Al quindicesimo il Siracusa batte una punizione in area, perfetta scelta di tempo di Suhs che schiaccia di testa e trova l’angolo giusto, 1-1. Turati inserisce subito Acquadro e Limonelli. Reggina in difficoltà, ammonito Girasole, salterà la prossima sfida. Cambia anche Trocini con gli ingressi di Urso per Porcino e Dall’Oglio per Salandria.

Altro cambio per gli aretusei con Maggio che lascia il posto a Sarao. Angolo per i siciliani, mischia e dormita generale nell’area di rigore della Reggina, ancora una volta è Sush a colpire, questa volta di sinistro. Il Siracusa ribalta, 1-2. Trocini butta dentro De Felice per Renelus e Perri per Laaribi. Amaranto super offensivi. Sfiora il pari di testa Girasole su punizione battuta da Urso, palla di poco a lato. Nel finale c’è spazio anche per Convitto e qualche minuto più tardi gli amaranto inseriscono Ndoye. Ci prova in pieno recupero Cham con una mezza rovesciata, para il portiere.

Dopo un primo tempo intenso, ben giocato e in vantaggio, la Reggina esce di scena nella seconda parte e la capolista con il piglio della grande squadra prima pareggia, poi trova il vantaggio e riesce a gestirlo fino al termine. Due scontri diretti vinti contro gli amaranto e primo posto consolidato con sei punti in più.