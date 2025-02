Serie D: il Siracusa sbanca il Granillo. I risultati e la classifica

La partita più attesa della stagione la vince il Siracusa. La Reggina si vede solo un tempo e nonostante il vantaggio, non riesce a ripetersi nella seconda parte dove invece gli aretusei sono saliti in cattedra giocando una grande gara e riuscendo a ribaltare il punteggio. Sconfitta pesante per gli amaranto adesso distanti sei punti dalla vetta, mentre la capolista adesso è veramente lanciata verso la promozione. Vincono Scafatese e Vibonese, pareggia il Sambiase.

Leggi anche

I risultati della giornata

Favara – Paternò 2-2

Pompei – Nissa 1-1

Reggina – Siracusa 1-2

Scafatese – Akragas 3-1

Città di S. Agata – Acireale 1-1

Locri – Sambiase 1-1

Nuova Igea – Licata 5-1

Ragusa – Enna 1-0

Sancataldese – Vibonese 0-2

La classifica

Siracusa 54

Reggina 48

Sambiase 46

Scafatese 45

Vibonese 45

Nissa 34

Nuova Igea 33

Paternò 31

Favara 29

Enna 26

Ragusa 26

Locri 23

Sancataldese 23

Acireale 22

Pompei 2

Licata 19

Città di S. Agata 18

Akragas 14