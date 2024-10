Reggina, Ragusa: ‘Con questi tifosi si gioca sempre in casa’

"Non esistono partite facili, ci sarà sempre da battagliare"

Pomeriggio di sofferenza per la Reggina, ma arrivano tre punti pesanti grazie alla doppietta di Ragusa. Il giocatore ai microfoni di radio Febea: “Era difficile trovare spazi e combinazioni, il match sembrava indirizzato verso il pareggio e siamo stati bravi a creare quel cross che poi ha portato al rigore, siamo contenti. Non esistono partite facile, ci sarà sempre da battagliare, una guerra settimanale per la conquista dei tre punti.

Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di fare bene alla Reggina, mi metterò sempre a disposizione del mister e dei compagni, spero di fare veramente una bella annata, se lo merita la città, la piazza. La Curva è la nostra arma in più, spesso giocheremo in casa anche quando siamo fuori. Domenica al Granillo ci aspettiamo tanta gente ma sta a noi attraverso i risultati riempirlo”.