Reggina: arrivano i tre punti all’esordio. Doppietta di Ragusa

Un rigore in pieno recupero consente alla Reggina di avere la meglio sulla Nuova Igea e per gli amaranto arrivano i primi tre punti della stagione. Una partita non particolarmente esaltante quella giocata da Adejo e compagni apparsi fin troppo compassati nel gioco e nell’atteggiamento. C’è sicuramente molto da rivedere sotto tutti i punti di vista, con una squadra che deve crescere molto anche sul piano fisico e che dalla prossima, però, avrà nuovamente a disposizione Barillà, Porcino e Barranco, assenti per squalifica. Se contavano solo i tre punti, sono arrivati.

Primo tempo

Qualche sorpresa nelle scelte iniziali operate da mister Pergolizzi. Data per scontata la presenza di tre Over nella linea difensiva, il tecnico invece mischia le carte nella zona nevralgica con lo spostamento di Forciniti sulla corsia di destra, mentre al posto di Porcino colloca dalla parte opposta Giuliodori. Dall’Oglio dentro sin dal primo minuto come anche Salandria. In attacco al fianco di Ragusa c’è il 2005 Perri.

La prima opportunità per la Reggina è poco dopo il decimo minuto con una buona combinazione tra Dall’Oglio e Perri, pallone dentro e Ragusa al volo manda altissimo seppur da buona posizione. Qualche minuto più tardi grave errore in uscita di Forciniti, ma i padroni di casa non rescono ad approfittarne. Se la gioca a viso aperto la Nuova Igea, almeno nella prima parte dell’incontro, amaranto più compassati e poco incisivi.

Reggina pericolosa con Perri al minuto ventisei dopo l’ottima sponda di Ragusa. L’attaccante tira a botta sicura dal limite ma la sua conclusione viene respinta. Due minuti più tardi un grande recupero in mezzo di Forciniti consente a Ragusa di potersi involare. Aiutato da un disimpegno errato di Calafiore, l’attaccante amaranto colpisce di precisione e porta la Reggina in vantaggio.

Al trentottesimo, sulla battuta di un calcio di punizione, esce a vuoto il portiere Lumia il quale poi protesterà per un presunto fallo subìto, favorisce l’assist per Di Piedi che da due passi mette la palla in rete per il pareggio della Nuova Igea. Grave ingenuità, è 1-1 e finisce così la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Al settimo la prima mossa di Pergolizzi che tira fuori dalla mischia Salandria e inserisce Renelus, un attimo dopo dentro Vesprini e fuori Forciniti, ammonito. Doppio cambio anche per la Nuova Igea, entrano Siino e Trovato.

Al diciottesimo, da buona posizione Renelus conclude e la porta dei padroni di casa viene salvata da una deviazione. Con la sua presenza in campo c’è un minimo di vivacità in più. A quindici dalla conclusione rischia moltissimo la Reggina dopo una mischia in area, risolve Adejo, amaranto impalpabili.

Grande occasione per la squadra amaranto con Renelus, l’unico che ci prova, il quale si invola sulla destra e mette un pallone d’oro in area. Ragusa lascia a Dall’Oglio che colpisce in maniera debole da pochi passi. Pergolizzi a dieci dalla fine si gioca l’ultima carta con l’ingresso di Curiale per Giuliodori, sbilanciatissimi. C’è spazio anche per Urso che prende il posto di Perri e poi Cham per Dall’Oglio.

In pieno recupero, esattamente al minuto novantatre, la Reggina usufruisce di un rigore dubbio. Il tecnico della Nuova Igea decide per il cambio portiere. Va sul dischetto Ragusa, segna la rete del 2-1 e realizza la sua doppietta. Gli amaranto portano a casa tre punti pesanti.