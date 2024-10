Reggina, record battuto. Catania-Trapani sarà pubblico da serie A

Ha resistito fino a ieri sera il record che la Reggina deteneva riguardo le gare dei play off con 13959 spettatori in occasione dell’incontro giocato con il Monopoli. Era immaginabile dalla straordinaria prevendita di questi giorni che il sentitissimo match tra il Catania ed il Trapani lo potesse abbattere, così come è stato.

E non solo, perchè alle 19 di questa sera si è raggiunta quota 17.117 quindi superando anche il record stagionale complessivo, sempre del Catania in occasione dell’incontro con la Juve Stabia (15.000 spettatori presenti).

Fino a mercoledi ovviamente il dato è destinato a crescere, numeri da partita di serie A.